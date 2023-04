Proibição de descarte de grandes geradores diminuiu drasticamente o volume de lixo no buracão da Vila Operária

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, proibiu no último mês que empresas classificadas como grandes geradoras realizem descarte de resíduos sólidos da construção civil, bem como quaisquer outros tipos de materiais gerados em grande escala sejam levados até o buracão da Vila Operária.

A medida foi comemorada pelo município como uma grande conquista, já que a quantidade de lixo no local diminuiu consideravelmente. “As conquistas acontecem de forma gradativa e a exclusão dos grandes geradores foi uma das maiores dos últimos anos em relação ao meio ambiente, pois eram depositados em torno de 1.000 a 1.200 caçambas por mês no local. Hoje em dia as empresas da atividade de RCCs contam com dois locais licenciados no município para que a destinação final desses materiais seja feita de forma correta”, exaltou o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

O município pede que, em casos de flagrante de descarte ilegal em local inadequado, a população faça denúncia pela Ouvidoria Municipal (156) ou direto na Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 3422-9958.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí