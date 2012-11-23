Projeto Cultura e Movimento encerra atividades com apresentações culturais em Paranavaí

O Centro de Eventos Armando Trindade Fonseca recebeu nesta terça-feira (26/8) o início da culminância do Projeto Cultura e Movimento – Uma Viagem Cultural pelas Etnias Brasileiras. As apresentações seguem na quarta (27) e na quinta-feira (28), nos períodos da manhã e da tarde, reunindo alunos da Rede Municipal de Educação Infantil das Escolas, Cmeis e Ceis, com apoio da Secretaria Municipal de Educação.

Ao longo do ano letivo de 2025, o projeto promoveu atividades pedagógicas voltadas à valorização da diversidade cultural brasileira. Foram trabalhados elementos das diferentes regiões do país, destacando costumes e vivências que enriquecem o processo de ensino e aprendizagem.

Segundo a secretária de Educação, Wanessa Durante, a proposta vai além do conhecimento teórico. “A intenção é formar crianças capazes de atuar com ética, justiça e acolhimento diante das diferenças. Para isso, foram desenvolvidas ações lúdicas como apresentações de danças, músicas, contação de histórias e produção de artesanato”, disse.

As apresentações marcam o encerramento de uma jornada que buscou ampliar o olhar dos alunos sobre as etnias brasileiras, reforçando o respeito e a valorização das múltiplas culturas que formam a identidade nacional.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí