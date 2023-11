Projeto da Secretaria de Comunicação recebe Certificado de Reconhecimento no 11º PGP-PR

Pelo segundo ano consecutivo, um projeto da Secretaria Municipal de Comunicação de Paranavaí está entre as iniciativas mais bem avaliadas e foi premiada na última terça-feira (31/10) durante a solenidade de encerramento da 11ª edição do PGP-PR (Prêmio Gestor Público do Paraná), em Curitiba. O prefeito KIQ esteve na Assembleia Legislativa do Paraná para receber a premiação, acompanhado dos secretários Américo de Castro (Comunicação) e Rafael Torrente (Fundação Cultural). A premiação foi entregue pelo deputado estadual Soldado Adriano José.

Este ano, 186 iniciativas de 59 municípios paranaenses foram inscritas no Prêmio Gestor Público. Destas, 41 foram premiadas, reconhecendo 26 cidades do Paraná. Entre estas 41 iniciativas mais bem avaliadas, Paranavaí emplacou o projeto “Comunicação, Hype de Eventos”, da Secretaria Municipal de Comunicação, que recebeu Certificado de Reconhecimento pela qualidade e resultados da proposta.

Segundo o secretário de Comunicação, Américo Pontes de Castro, o projeto “Comunicação, Hype de Eventos” surgiu depois da percepção de que a população de forma geral estava carente de grandes eventos abertos ao público, focados nas famílias, crianças, com ênfase na experiência seja em ações culturais ou de lazer. “Além disso, existia uma descrença na capacidade e/ou interesse do poder público em realizá-los. Nesse cenário, nós da Secretaria de Comunicação de Paranavaí juntamente com a Fundação Cultural decidimos planejar no pós pandemia, um calendário anual de eventos culturais e de lazer para toda a população. Eventos realmente populares. Dado o contexto, entendemos que precisaríamos inovar na divulgação destas festas para atrair e conquistar a confiança desse público que já não contava com tais projetos. Precisávamos "Hypar" nossos novos eventos e, através da comunicação, gerar interesse, curiosidade e expectativa na população, trazendo impacto direto no aumento da presença de público e no sucesso destas ações de lazer e cultura. Gerar hype para a atração de público. Estamos muito contentes em ter nosso trabalho mais uma vez reconhecido”, frisou Américo.

“Para o município é uma grande alegria receber o reconhecimento do trabalho incansável das nossas equipes. Estar entre as melhores iniciativas do Estado do Paraná só nos confirma que estamos trabalhando certo, buscando sempre inovar e facilitar o acesso à informação para a população”, destacou o prefeito KIQ.

O Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR) é uma iniciativa do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (SINDAFEP) e tem como objetivo valorizar os projetos de administração pública que sejam inovadores, criativos e que tragam desenvolvimento para a sociedade.

