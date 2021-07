Estão abertas as inscrições para o TransformaSom, projeto realizado com base na Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, que tem como missão utilizar a música como elemento de transformação. A primeira edição da iniciativa será realizada no formato online, em virtude da pandemia da Covid-19, e atenderá gratuitamente crianças de 7 e 11 anos de idade, que residam nos municípios paranaenses de Paranavaí, Primeiro de Maio e Sertanópolis.



Projeto de musicalização TransformaSom abre inscrições gratuitas para crianças de 7 a 11 anos





“O TransformaSom tem como objetivo realizar atividades de musicalização infantil, por meio do canto coral. As crianças inscritas terão acesso a 32 videoaulas de iniciação musical, que estão distribuídas em quatro módulos. Além disso, acontecerão aulas online ao vivo com professores de música, durante as quais será possível tirar dúvidas em tempo real”, conta o maestro Rafael Leandro, coordenador do projeto.

Rafael explica que os participantes terão ainda o apoio de um núcleo local, onde poderão acontecer atividades presenciais complementares, a depender das restrições impostas em cada município a fim de conter a pandemia.

As inscrições para a primeira edição do TransformaSom devem ser feitas por meio do site https://www.transformasom.art/, até o dia até o dia 30 de julho ou até encerrar o limite de 200 vagas. As aulas serão realizadas até dezembro de 2021, quando acontecerá um evento de encerramento do projeto.

O TransformaSom é realizado com base na Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, com o patrocínio da CTG Brasil, execução da Sociedade Sustentável e apoio das Prefeituras Municipais de Paranavaí, Primeiro de Maio e Sertanópolis. Para mais informações, entre em contato por meio do email: atendimento@transformasom.art

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí