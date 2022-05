Projeto TransformaSom encerra turma com concerto especial na Casa da Cultura

De Anunciação a Dance Monkey e com direito a apresentação especial de uma “sábia” cantando ópera. Assim foi o concerto de encerramento do Projeto TransformaSom, que envolveu aproximadamente 50 alunos/coralistas da Escola Municipal Pedro real. O concerto, realizado na tarde desta quinta-feira (5/5) na Casa da Cultura, foi recheado de uma mistura de ritmos e muita delicadeza na voz dos pequenos cantores.

Durante a apresentação, os alunos mostraram na prática os conhecimentos musicais adquiridos durante as aulas, realizadas no ano de 2021. O projeto teve 10 meses de duração. Neste tempo, as crianças inscritas tiveram acesso a videoaulas de iniciação musical e aulas online ao vivo com professores de música para tirar dúvidas em tempo real, além do apoio de um núcleo local, com atividades presenciais complementares.

Para o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente, “o projeto é muito importante para todos esses alunos, que hoje venceram o desafio de subir no palco e mostrar todo seu talento. Além da prática das artes, este projeto é muito ligado à Educação. Essas crianças e jovens estão tendo uma oportunidade de transformar a sua realidade e conquistar um novo rumo, através dessa parceria entre a arte e a Educação. Já estamos com aquele sentimento de ‘quero mais’, de que haja uma continuidade em ações tão especiais como esta”.

Na avaliação da secretária de Educação do município, Adélia Paixão, “quando falamos das ações que são desenvolvidas com relação à Lei de Incentivo à Cultura, às vezes existem questionamentos. Mas não com uma ação dessas. Esse projeto vem, na prática, acrescentar muito ao desenvolvimento das nossas crianças. É fato que a Educação transforma vidas, transforma a sociedade, transforma um país, transforma o mundo. Mas a música é uma ferramenta importantíssima nessa transformação. Nós sabemos que quem tem música envolvida em sua vida desde pequeno, desenvolve algumas habilidades que serão um diferencial na vida adulta. A música desenvolve o raciocínio, a atenção e vários potenciais no nosso cérebro que vão conduzir as habilidades que precisamos ter para lidar com todo tipo de situação na vida. Por isso da importância desse projeto, que usa a música como uma ferramenta de aprendizado. Esse trabalho feito agora na escola vai refletir na vida dessas crianças para sempre”, reforçou.

A diretora da Escola Pedro Real, Simara Aparecida Belizio, fez agradecimentos especiais e manifestou seu reconhecimento com relação ao projeto TransformaSom. “Nossa escola tem muita gratidão por ter sido escolhida entre tantas outras instituições de ensino para ser presenteada com um projeto tão especial como o TransformaSom. A música contribui muito com o nosso trabalho dentro da escola. A música ajuda, não só com a questão do raciocínio, mas também com princípios como o respeito pelos colegas e por si mesmo, a questão da socialização, no desenvolvimento integral dos nossos alunos. Projetos como este, que vêm para somar, são muito bem-vindos dentro da escola”.

Por fim, o maestro Rafael Leandro Gouveia, diretor artístico do projeto, disse que “para nós é uma alegria estar fazendo mais um concerto de encerramento nesta cidade que acolheu o projeto com muito amor, carinho e muita dedicação. Percebemos a evolução das crianças dentro das aulas de música, aluno por aluno, exercício por exercício. E isso nos faz acreditar cada dia mais que a música transformar. O nome TransformaSom foi criado justamente com o objetivo de mostrar isso. A oportunidade que as crianças estão tendo de fazer uma apresentação formal e estão recebendo uma sementinha da arte e da música em seu coração. Pode até ser que no futuro eles não escolham a música como profissão, não sejam maestros, regentes, pianistas, músicos de orquestra, mas, com certeza, serão profissionais diferentes na área em que escolherem pelo simples fato de terem tido contato e a vivência com a arte”, frisou.

O TransformaSom foi realizado em Paranavaí com base na Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, com o patrocínio da CTG Brasil, execução da Sociedade Sustentável e apoio da Prefeitura de Paranavaí, através da Fundação Cultural e Secretaria Municipal de Educação.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí