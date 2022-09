Projeto vai implantar hortas comunitárias em todas as escolas e creches do município

Supervisores e professores representantes de todas as 19 escolas municipais e Centros de Educação Infantil de Paranavaí participaram nesta quarta-feira (14/9) de uma palestra de formação do Projeto Crianças Saudáveis, Futuro Saudável. A proposta do projeto é a implantação de hortas orgânicas em todas as instituições de ensino da rede municipal para que as crianças possam ter uma vida mais saudável.

“Este projeto é desenvolvido através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Seduc) com o Instituto Melhores Dias. Além do caráter nutricional trabalhado pelo Instituto, a implantação das hortas servirá como instrumento pedagógico nas instituições de ensino. Os supervisores e professores poderão trabalhar com os alunos no plantio e cultivo das sementes que serão disponibilizadas, proporcionado às crianças a oportunidade de lidar com a terra, de aprender sobre os diferentes tipos de plantas, tempo de crescimento de cada uma, os benefícios à saúde, etc”, explicou a supervisora pedagógica da Seduc, Sueli Cazula.

Os insumos e estrutura necessários para a implantação das hortas escolares serão disponibilizados pelo Instituto Melhores Dias, com orientação de um engenheiro agrônomo. Todo o projeto será desenvolvido nas instituições de ensino com custo zero para o município. A Secretaria de Educação só disponibiliza os espaços (escolas) e as crianças ajudam na plantação e cultivo das hortas.

“Além de aprender com a implantação das hortas nas escolas e creches, as crianças também terão a oportunidade de replicar o conhecimento em casa. Os alunos podem se interessar em ter um espaço para plantio de verduras e legumes livres de agrotóxicos, contribuindo também para uma economia na família”, destacou ainda Sueli.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí