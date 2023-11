Projeto vai premiar estudante do município com a melhor redação sobre o Natal

Um total de 871 alunos de todas as turmas de 5º ano das 19 escolas municipais de Paranavaí estão participando de um concurso de redação do Projeto Semeando Leitores, idealizado pelo jornal Diário do Noroeste. A ideia é que os estudantes produzam um texto do gênero Carta Pessoal respondendo à seguinte pergunta: “O que é o Natal para você?”. O aluno com a redação vencedora do concurso será premiado com um celular e a professora da turma ganha uma poupança no valor de R$ 1.000,00. Além disso, a turma do aluno premiado terá um dia recreativo em um Buffet parceiro.

“Para nós, essa é uma oportunidade ímpar de ver nossos alunos colocando em prática aquilo que têm aprendido nas salas de aula. Somos os maiores incentivadores de projetos de leitura e escrita, porque acreditamos que a criança que lê muito e escreve bem, se desenvolve bem em qualquer área que escolher para atuar em sua vida. A leitura e a escrita são uma porta aberta para um universo de oportunidades”, destaca a secretária de Educação, Adélia Paixão.

Para o editor chefe do Diário do Noroeste, Adão Ribeiro, “estamos preocupados em deixar cidadãos pensantes, que possam continuar transformando o mundo com suas ideias, com suas descobertas, com seu interesse pelo saber. Só teremos futuro se começarmos a semear o conhecimento no presente”.

Para o concurso, todos os 871 alunos dos 5ºs anos do município vão produzir textos dentro do tema “Natal 2023”. Cada escola escolherá um texto para enviar à Secretaria Municipal de Educação. Os 19 textos selecionados serão avaliados por uma Comissão formada por supervisores pedagógicos da Seduc e profissionais do jornal Diário do Noroeste, e todos os 19 alunos com textos selecionados serão premiados com medalhas. A premiação está marcada para o dia 6 de dezembro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí