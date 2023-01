Projeto Verão terá uma série de atividades esportivas no mês de janeiro em Paranavaí

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, está organizando para este mês de janeiro um Projeto Verão, que vai incluir diversas atividades e torneios esportivos para o início de 2023. A primeira atividade será neste domingo e a última no dia 30.

Confira a programação:

08/01 – Passeio Ciclístico – 9h

De livre participação, os interessados poderão se inscrever no local de concentração, na Praça dos Pioneiros, antes do início do passeio.

08/01 – Recreação livre – 14h às 18h

Na Praça dos Pioneiros haverá brinquedos infláveis, camas elásticas, desafios e muita diversão. Participação é espontânea para crianças maiores de 12 anos.

09 a 13/01 – Torneio de Futsociety

Os jogos serão disputados na mini arena sintética do Estádio Municipal. Inscrições gratuitas e limitadas pelo telefone 3422-1516 (Semel).

14/01 – Bikers Caça ao Tesouro – 14h

Equipes de 4 ciclistas terão como desafio decifrar cinco charadas espalhadas pela cidade. Inscrições prévias, gratuitas e limitadas pelo telefone 3422-1516 (Semel).

15/01 – Gincamigos – 14h

Na Praça dos Pioneiros, será realizada uma gincana entre grupos de amigos que querem uma boa diversão. As equipes devem ser formadas por no mínimo 12 pessoas e precisam de no mínimo 4 mulheres. Inscrições prévias, gratuitas e limitadas pelo telefone 3422-1516 (Semel).

20/01 – Torneio de sinuca – 19h30

O torneio será disputado na Arena Sinuca Paranavaí e é limitado para maiores de 18 anos. Inscrições prévias, gratuitas e limitadas pelo telefone 3422-1516 (Semel).

21/01 – Torneio de bétis indoor – 14h

O torneio terá como dinâmica a participação de casais em um jogo que relembra a infância. Os jogos acontecerão no Ginásio Lacerda Braga. Inscrições prévias (até momentos antes do sorteio) e gratuitas pelo telefone 3422-1516 (Semel).

22/01 – Caminha monitorada – 9h

Caminhada por diversas ruas e avenidas de Paranavaí num percurso de 4 km. Inscrições gratuitas e até momentos antes do início da caminhada. Concentração no Ginásio Noroestão.

22/01 – Torneio de Futvôlei – 9h

Inscrições prévias e gratuitas pelo telefone 3422-1516 (Semel).

26/01 – Torneio de truco – 19h30

Torneio será realizado no Centro de Eventos Inscrições das duplas de forma prévia e gratuita pelo telefone 3422-1516 (Semel).

29/01 – Torneio de Beach Tennis – 9h

O torneio será realizado na Praça dos Pioneiros e será dividido em quatro categorias: até 15 anos; 16-17 anos; 18-30 anos; acima de 31 anos. Inscrições prévias, gratuitas e limitadas pelo telefone 3422-1516 (Semel).

29/01 – Recreação livre – 14h às 18h

Na Praça dos Pioneiros haverá brinquedos infláveis, camas elásticas, desafios e muita diversão. Participação é espontânea para crianças maiores de 12 anos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí