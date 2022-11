Projetos da Fundação Cultural e Secretaria de Comunicação são premiados no 10º PGP-PR

Dois projetos de Paranavaí foram premiados na última terça-feira (22/11) durante a solenidade de encerramento da 10ª edição do PGP-PR (Prêmio Gestor Público do Paraná), em Curitiba. O prefeito KIQ esteve na Assembleia Legislativa do Paraná para receber as premiações, acompanhado de representantes da Fundação Cultural e da Secretaria Municipal de Comunicação.

Este ano, 195 iniciativas de 74 municípios paranaenses foram inscritas no Prêmio Gestor Público. Destas, 42 foram premiadas, reconhecendo 31 cidades do Paraná. Entre estas 42 iniciativas mais bem avaliadas, Paranavaí emplacou duas premiadas. O projeto “Suruquá Produtora Pública de Audiovisual”, da Fundação Cultural, recebeu o troféu do Prêmio Gestor Público Paraná; e o projeto “Comunicação – linguagem conectada”, da Secretaria Municipal de Comunicação, recebeu Certificado de Reconhecimento pela qualidade e resultados da proposta.

“A Suruquá Produtora Pública de Audiovisual é um projeto de fomento à cultura local, com a implantação permanente de um espaço público de produção e criação audiovisual, que seja ferramenta para a coletividade e gestão pública, e contribua para a economia criativa, diversidade cultural, acessibilidade e garantia dos direitos culturais, beneficiando a comunidade de forma democrática, transparente e qualitativa. A Suruquá Produtora tem sede na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade e está equipada com todos os dispositivos de áudio e/ou vídeo para a gravação de ações desenvolvidas pela Fundação Cultural (cursos, oficinas, programas, eventos, peças teatrais, festivais, etc) com o objetivo de incentivar nossos artistas locais de todas as categorias”, explica o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Segundo o secretário de Comunicação, Américo Pontes de Castro, o projeto “Comunicação – linguagem conectada” surgiu depois de uma análise sobre a necessidade de alcançar uma parcela maior da população com assuntos e informações abordadas pela Prefeitura. “Nós partimos da premissa de que todo tema da administração pública impacta direta ou indiretamente a população. E mesmo que a relevância dos assuntos da esfera pública seja indiscutível, isso ainda não é suficiente para garantir o interesse do público pelos conteúdos veiculados. O cerne da questão, principalmente nos dias de hoje, é conquistar a atenção do público, mais especificamente nas redes sociais, onde podemos alcançar e informar as pessoas sem onerar os cofres do município”, frisa.

“Para o município é uma grande alegria receber o reconhecimento do trabalho incansável das nossas equipes. Estar entre as melhores iniciativas do Estado do Paraná só nos confirma que estamos trabalhando certo, buscando sempre inovar e facilitar o acesso à informação e à cultura para a população”, destaca o prefeito KIQ.

O Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR) é uma iniciativa do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (SINDAFEP) e tem como objetivo valorizar os projetos de administração pública que sejam inovadores, criativos e que tragam desenvolvimento para a sociedade.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí