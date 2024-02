Proposta apresentada por vereador destina vagas de estacionamento para gestantes

Buscando proporcionar bem-estar, segurança e maior comodidade, o vereador Delcides Pomin Júnior apresentou recentemente, no expediente da sessão ordinária, projeto que garante às grávidas e inclusive pessoas acompanhadas com crianças de até dois anos de idade, vagas exclusivas nos estacionamentos públicos e privados de Paranavaí.

Pela proposta serão destinadas dois por cento do total das vagas no município, localizadas em áreas de maior circulação de pedestres.

“Nossa intenção é assegurar condições adequadas para a mobilidade dessas pessoas, promovendo saúde, segurança e igualdade no acesso aos serviços e espaços. Agora precisamos aguardar os trâmites legislativos para saber se vai ou não a votação o projeto”, argumenta Pomin.

O texto ainda determina que, para usufruir deste benefício, a pessoa deverá se dirigir à Diretoria de Trânsito com documentos que comprovem tal situação, a qual emitirá um cartão de identificação com prazo determinado, que precisará ser afixado no veículo.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí