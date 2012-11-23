Proposta busca acabar com filas e modernizar acesso à saúde em Paranavaí

Com foco na humanização do atendimento e na modernização dos serviços públicos, o vereador Sampaio, apresentou recentemente, indicação que propõe a implantação de um sistema de agendamento remoto de consultas médicas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Paranavaí.

A medida surge como resposta a uma realidade: filas formadas nas primeiras horas do dia, com moradores buscando garantir atendimento. “A situação, além de gerar desconforto, afeta principalmente grupos mais vulneráveis, como idosos, gestantes, pessoas com deficiência, pacientes com doenças crônicas e também moradores da zona rural, que enfrentam deslocamentos mais longos”, explica o parlamentar.

A proposta prevê que o agendamento possa ser realizado por telefone, aplicativo ou site institucional, reduzindo a necessidade de presença física nas unidades.

Segundo Sampaio, a iniciativa visa dar mais dignidade ao cidadão e organizar melhor o fluxo de atendimentos. “A dificuldade no acesso inicial à atenção básica não é exclusividade de Paranavaí. Precisamos facilitar a vida dos nossos munícipes”, afirma.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que o problema no acesso à saúde é nacional. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, cerca de 26% dos brasileiros não conseguem atendimento na primeira tentativa, o que representa milhões de pessoas enfrentando dificuldades já no primeiro contato com o sistema.

Além disso, mais de 70% da população depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo as Unidades Básicas de Saúde como principal porta de entrada, o que aumenta a pressão sobre os serviços e contribui para a formação de filas. Já o Ministério da Saúde tem incentivado a digitalização dos serviços do Sistema Único de Saúde, incluindo ferramentas de agendamento eletrônico, como forma de ampliar o acesso e reduzir filas.

Em diversas cidades brasileiras, como Sorocaba, Curitiba e Belo Horizonte, a adoção de sistemas digitais já demonstrou resultados positivos, como diminuição do tempo de espera, melhor distribuição das consultas e maior eficiência na gestão das agendas médicas.

“Além de beneficiar diretamente os usuários, a proposta também pode trazer ganhos administrativos. Com o controle digital das agendas, as unidades de saúde conseguem planejar melhor os atendimentos, evitar sobrecargas e reduzir faltas”, finaliza Sampaio.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí