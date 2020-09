Proposta prevê criação de sistema cicloviário em Paranavaí

Visando incentivar a prática de atividades físicas e o uso de bicicletas como meio de transporte e contribuir para o desenvolvimento da mobilidade sustentável, o vereador Leônidas Fávero Neto idealizou o projeto de lei que cria o sistema cicloviário em Paranavaí.

A proposta aprovada em primeira discussão, consiste em oferecer maior mobilidade, segurança, conforto e eficiência para os ciclistas, por meio de um sistema cicloviário que irá inclui a criação de áreas apropriadas para a prática, com a implantação de ciclovias, ciclofaixas, faixas compartilhadas e rotas operacionais, além de locais específicos para estacionamento como bicicletários e paraciclos.

De acordo com Leônidas, o município deve promover atividades educativas objetivando à formação do uso responsável da bicicleta, principalmente no espaço compartilhado, além de promover o lazer e a conscientização ecológica.

“Nós temos discutido muito a mobilidade urbana e o crescimento exponencial, tanto da atividade física quanto das pessoas que utilizam deste meio para ir trabalhar. Trata-se de anseio de grande parcela da população. Com o sistema cicloviário vamos diminuir os riscos de acidentes. Nosso município é contemplado por avenidas e canteiros largos e espaçosos, que poderiam receber a construção destas ciclovias, em que a população se beneficiará com mais segurança, promovendo também maior qualidade de vida”, justificou o propositor.

O projeto segue para segunda votação na próxima terça-feira, dia 8/9.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí