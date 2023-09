Proposta prevê redução no IPTU para proprietários de imóveis abandonados

Ao encontro da indicação apresentada na semana passada, em que sugere desconto no IPTU para proprietários que cederem seus terrenos para a criação de bolsões de estacionamento gratuito na área central de Paranavaí, o vereador Amarildo Costa, propôs ao Executivo Municipal nova proposta para conceder benefício aos donos de imóveis abandonados que fizerem a demolição das edificações.

“Minha sugestão é que proprietários de imóveis desvalidos, que venham fazer sua demolição e limpeza completa do terreno continuem pagando seu IPTU como se tivessem área construída. Pois, se o dono do imóvel não tem condições de construir um prédio novo, não vai demolir o velho para pagar mais caro o imposto. E assim vão surgindo estes imóveis abandonados, deixando a cidade feia e insegura”, justifica o autor da indicação.

Recentemente a Prefeitura desapropriou e realizou a demolição de vários imóveis no entorno do terminal urbano Ângelo Bogoni, para a construção da nova sede da Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito.

“Além de depreciar o local pelas suas péssimas condições de conservação, muitos destes imóveis, estavam completamente abandonados e serviam de esconderijo ou local para o consumo de drogas. Ademais, as pessoas que por ali passavam, principalmente mulheres, eram abordadas e até roubadas, e as brigas eram frequentes. Depois da demolição, ficou nítida a melhora no aspecto visual do local”, assegura o vereador.

De acordo com Amarildo, a adesão à proposição, colaborará com a cidade, que ficará visualmente mais bonita e segura, pois diminuirá os imóveis abandonados que muitas vezes servem de pontos de drogadição, e os bairros voltarão a ser valorizados.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí