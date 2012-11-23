Pvai aos Bairros chega ao Jardim Monte Cristo neste sábado (27)

A Prefeitura de Paranavaí realizará neste sábado, dia 27, mais uma edição do programa “Pvai aos Bairros”. A ação será no Jardim Monte Cristo, a partir das 15h. Diversas secretarias municipais participarão da ação.

Entre os serviços previstos estão aferição de pressão arterial, testes de glicemia, avaliação odontológica e orientações na área da saúde. Os fiscais da Diretoria de Trânsito também estarão no local passando orientações.

Instituições parceiras como Unifatecie, Unespar, Unipar e Senac também participarão com serviços gratuitos e atividades educativas.

A Fundação Cultural levará o MovCeu, unidade itinerante que promove atividades culturais e artísticas em diferentes regiões do município.

Além dos atendimentos, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer preparará uma programação voltada ao lazer e à convivência entre as famílias. Crianças e adolescentes poderão participar de atividades esportivas e recreativas, como futebol, vôlei, basquete, xadrez no chão e futebol de rua. Também terão brinquedos infláveis, como pula-pula e escorregador, além da distribuição de algodão doce e pipoca.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí