Pvai aos Bairros começa neste sábado (25) no Distrito Deputado José Afonso

A Prefeitura de Paranavaí realiza neste sábado, dia 25, a primeira edição do programa “Pvai aos Bairros”. A ação será no Distrito Deputado José Afonso, a partir das 15h.

O “Pvai aos Bairros” vai oferecer atendimentos de diferentes áreas, como Infraestrutura, Ouvidoria, Saúde, Esporte e Cultura, além de serviços gratuitos com instituições parceiras.

Entre as atividades previstas estão aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientações sobre cidadania e justiça, atendimento de manicure e ações educativas. Participam desta edição a Unespar, Unipar, Unifatecie e o Senac.

Também haverá cursos e projetos como a Agência de Inovação Tecnológica (Agitec), atividades de Libras e ações de leitura.

A tarde com atividades e serviços passará por outros distritos e bairros do município nas próximas edições.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí