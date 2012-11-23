Pvai aos Bairros leva serviços essenciais e cidadania ao Distrito de Piracema

A Prefeitura de Paranavaí promove, no próximo sábado, 25 de julho, mais uma edição do programa Pvai aos Bairros. A ação será realizada na Praça da Igreja do Distrito de Piracema, das 15h às 18h, com equipes de diversas secretarias municipais para oferecer atendimentos gratuitos e orientações à comunidade.

Durante o evento, os moradores poderão contar com atendimento odontológico, testes rápidos, orientações na área da saúde, serviços de assistência social, regularização de documentos, além de atividades recreativas para as crianças e outras iniciativas voltadas ao bem-estar da população.

O programa Pvai aos Bairros aproximar o poder público da população, levando atendimentos diretamente às comunidades e promovendo mais qualidade de vida, cidadania e inclusão social.

Serviço

Data: 25 de julho

Local: Praça da Igreja do Distrito de Piracema

Horário: Das 15h às 18h

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí