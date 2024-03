Quatro novos cruzamentos serão monitorados por controladores de avanço de sinal a partir de segunda-feira

O município já instalou e entram em operação na próxima segunda-feira, dia 18 de março, quatro novos controladores de avanço de sinal em Paranavaí. A instalação dos novos “furões” (como são conhecidos) já estava prevista na Portaria Municipal nº 209/2024, que indica todos os 21 pontos com fiscalização semafórica na cidade.

Os novos equipamentos foram implantados nos seguintes cruzamentos:

- Av. Heitor Furtado x Rua Joaquim Ferreira de Souza (sul-norte)

- Av. Heitor Furtado x Rua do Aeroporto

- Av. Heitor Furtado x Rua Riachuelo

- Rua Guaporé x Av. Tancredo Neves

“A implementação dos novos furões nos semáforos tem como intuito dar continuidade aos controladores de infrações e assim garantir os benefícios para o trânsito e a segurança viária. Esses benefícios incluem a redução de acidentes, o aumento da consciência sobre velocidade, a melhoria da fluidez do tráfego, a prevenção de infrações, o aumento da segurança dos pedestres, a fiscalização eficiente e a geração de dados para análises e melhorias do sistema. Vale lembrar que com as imagens dos pontos de fiscalização já foram solucionados crimes de trânsito, identificados veículos que participaram de ações criminosas e constados acidentes de trânsito, garantindo também segurança de toda a coletividade”, destaca o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Airton de Melo Gonçalves.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí