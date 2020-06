Recuperação de nascentes em Paranavaí é tema de live nesta sexta-feira

Um projeto de recuperação de nascentes desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR-Paraná), em parceria com a Sanepar, será um dos trabalhos apresentados na live “Ações que são realizadas no Estado do Paraná, fruto de parceria público-privada”. O evento, organizado pelo IDR, faz parte das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente e ocorrerá nesta sexta-feira (05/6), às 14 horas.

O projeto Água Limpa, como é conhecido, está sendo desenvolvido em Paranavaí desde o início deste ano e já recuperou três importantes nascentes na região das microbacias dos ribeirões Araras e Floresta, utilizados pela Sanepar para o abastecimento da cidade. A informação é da gestora de Educação Ambiental da Sanepar Sônia Maria Crivelli Mataruco, que será uma das debatedoras do evento.

Ela explica que o objetivo é recuperar e proteger todas as nascentes dos ribeirões Araras e Floresta. A Sanepar está fazendo um levantamento para que o projeto seja aplicado em outras nascentes da região nos próximos meses. De acordo com Sônia, esta proteção é feita, basicamente, por meio da construção de um reservatório ao redor da nascente.

“Trata-se de uma estrutura em forma de caixa, preenchida internamente por pedras acomodadas de forma adequada, como a pedra-ferro ou granito, e de paredes construídas com massa de solo-cimento que, revestindo as pedras, dão a forma final da estrutura”. A metodologia garante a proteção das nascentes contra assoreamento e proporciona melhoria da qualidade da água.

O projeto tem orientação e supervisão do extensionista do IDR Ricardo Augusto da Silva. Ele ressalta que somente a proteção vegetativa com florestas nativas e o cercamento da Área de Preservação Permanente (APP) não são suficientes para garantir a qualidade da água. “A proteção com solo-cimento permite que a nascente fique livre de contaminação do ambiente, além de guardar a nascente e manter a produção em quantidade e em qualidade de água.”

Como Assistir – Para assistir à live os interessados podem acessar o canal Fortmag Oficial no link: http://www.youtube.com/channel/UCuPvu_eN21z2-INdFx4tCxw

Fonte: Agência Estadual de Notícias