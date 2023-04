Reforma da UPA 24 horas deve começar em maio

A Prefeitura de Paranavaí já homologou o Processo Licitatório para a reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas e agora está finalizando a elaboração do contrato com a empreiteira vencedora, para autorizar o início das obras. A previsão do município é de que o prédio da UPA esteja desocupado e as obras de reforma comecem ainda na primeira quinzena do mês de maio.

As obras de reforma da UPA 24 horas vão contemplar serviços de: pintura interna e externa; troca de portas; troca de forro de gesso; troca total da cobertura (telhado); reforma dos banheiros; reforma das calçadas; reparos nas janelas; correções de manifestações patológicas da edificação; e readequação da acessibilidade da edificação. O valor global do contrato de reforma é de R$ 1.162.232,38 e o prazo de execução da obra é de 300 dias. A empresa vencedora da licitação foi a Construções e Comércio AJS Ltda, com sede no município de Rosana-SP.

Durante o período de reformas, os atendimentos à população serão realizados em uma ala do Hospital Santa Casa – Unidade Morumbi, que já está sendo preparada para receber todos os equipamentos e estrutura. A previsão da equipe da UPA é de que a mudança aconteça até o fim deste mês de abril.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí