Reforma do Aeroporto Municipal Edu Chaves está em fase final

O Aeroporto Municipal Edu Chaves já está em fase final de reforma e em breve será reaberto. A expectativa do município de Paranavaí é de que em algumas semanas a obra seja finalizada e o aeroporto esteja apto para receber voos.

Entre as obras executadas no aeroporto estão o recapeamento asfáltico de toda a pista e a mudança da sinalização horizontal em adequação a regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).



Aeroporto Municipal Edu Chaves - clique para ampliar



- clique para ampliar

Para o diretor do aeroporto, Thuri Muniz, as melhorias colocam o aeroporto de Paranavaí mais uma vez na rota de voos. “Fizemos as adequações necessárias para que possamos receber aeronaves na cidade. Toda pista, taxiway e pátio de aeronaves e nova sinalização horizontal (pintura). Também foi efetuado o deslocamento da cabeceira 13 em 80 metros, para adequação a regulamentação. Já enviamos a solicitação para liberação da pista e reabertura do aeroporto. Essa é uma obra que, sem dúvidas, causa grande impacto, pois abre novas portas para o desenvolvimento da cidade”, afirmou.

Para a reforma do aeroporto houve um investimento de aproximadamente R$ 8 milhões. Foram R$ 5 milhões de recursos do Governo do Estado, intermediados pelo deputado Tião Medeiros, e outros R$ 3 milhões de recursos próprios do município.

“Sabemos que a reabertura do aeroporto é apenas um dos passos que queremos dar. Nossa intenção é expandir, fazer com que Paranavaí cresça e o aeroporto seja mais utilizado. Uma equipe técnica do município já tem reuniões agendadas nas próximas semanas em órgãos do Governo Federal para captação de recursos”, concluiu o diretor do aeroporto.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí