A Agência do Trabalhador de Paranavaí reabriu nesta semana para atendimento à população com boas novidades. Depois de duas semanas de férias coletivas dos servidores e uma semana para reforma, a Agência passou por mudanças estruturais, modernização da parte elétrica e hidráulica, nova calçada com acessibilidade e todos ambientes foram climatizados com ar-condicionado.

“A reforma era uma necessidade, inclusive exigida pela Paraná Edificações, por isso, aproveitamos o período fechado para férias e emendamos mais alguns dias para deixar o prédio em melhores condições, tanto para os usuários como também para os servidores. Agora, o espaço atende os requisitos de acessibilidade, está climatizado, com nova entrada e outros benefícios que não são visíveis, mas vão fazer toda diferença”, explica a coordenadora da Agência do Trabalhador, Elen Della Pria Kumatsu.

Lembrando que o suporte de Seguro Desemprego também está indisponível na plataforma on-line. “É possível realizar o pré-cadastro no Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo de celular SINE Fácil para garantir a data do requerimento de Seguro Desemprego. Também é possível fazer o requerimento 100% pela internet. Basta acessar o link empregabrasil.mte.gov.br. Qualquer dúvida, também é possível entrar em contato com o serviço ‘Alô Trabalho’, através do telefone 158”, frisa Elen.

Geração de empregos – Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel, o ano de 2020 já causa grande expectativa. “Nós acreditamos que muitas vagas de emprego serão abertas neste ano. Novas empresas podem se instalar no município e ter a Agência do Trabalhador em bom estado de conservação faz parte do nosso atendimento aos trabalhadores. Nos últimos dois anos Paranavaí foi destaque estadual na geração de empregos e esperamos que nesse ano não seja diferente”, destacou.

Em 2017, Paranavaí teve resultado de 631 novos postos de trabalho com carteira assinada gerados. Esse número deixou o município como o 11º no ranking dos que mais geraram empregos em todo o Paraná, com 8.616 admissões com carteira assinada e 7.985 demissões.

Já em 2018, Paranavaí foi o 24º município que mais gerou empregos no Paraná. O município registrou 8.891 admissões com carteira assinada e 8.559 demissões, gerando um saldo positivo de 332 novos postos de trabalho.

E em 2019 (de janeiro a novembro), Paranavaí abriu 672 novos postos de trabalho com carteira assinada, resultado de 8.454 admissões contra 7.782 demissões. O saldo coloca o município em 17º no ranking do Estado, considerando o acumulado do ano, à frente de cidades como Campo Mourão (25º), Apucarana (28º), Cianorte (32º), Umuarama (38º) e Paranaguá (57º).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí