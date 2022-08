Nos últimos cinco anos a Secretaria de Infraestrutura esteve sob o comando do engenheiro civil Renato Dultra. Foi nesse período que Paranavaí recebeu os maiores investimentos da história na infraestrutura, transformando a “cidade dos buracos” em referência estadual. Nesta segunda-feira (1º/8), ele se despediu da equipe e comunicou sua aposentadoria.



Renato Dultra deixa Secretaria de Infraestrutura; Mateus Marique é o novo secretário





Do início de 2017 até hoje, a Secretaria de Infraestrutura executou aproximadamente 180 quilômetros de recapeamento, reperfilamento e micropavimentação. Grandes obras como a duplicação da Rua Guaporé e a pavimentação e prolongamento da Avenida Rio Grande do Sul estão em execução. Além disso, o município está com obras nos distritos de Mandiocaba e Graciosa.

“Foi uma grande oportunidade poder fazer parte da gestão do prefeito KIQ. Na minha área, tive o privilégio de receber recursos, máquinas novas e as condições necessárias para execução de nossas funções. Foi um tempo de muito aprendizado e obras que impactaram a vida de milhares de pessoas. Sou imensamente grato por servir minha cidade’, agradeceu Renato Dultra.

O prefeito KIQ exaltou o trabalho de Renato no comando da Secretaria de Infraestrutura. “Tenho muito orgulho de durante todos esses anos ter uma pessoa tão qualificada e dedicada como o Renato na equipe. Quando assumi a prefeitura, a infraestrutura era o grande desafio. Ele pode sair de cabeça erguida, com a certeza de que fez um trabalho excepcional e sua atuação foi essencial para alcançarmos resultados tão expressivos”.

A partir desta segunda-feira, 1º de agosto, Mateus Barbieri Marique é o novo secretário de Infraestrutura. Mateus é engenheiro civil, já tem experiência no setor de infraestrutura e está finalizando especialização em projetos e obras públicas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. “Quero dar continuidade ao grande trabalho feito pelo Renato. Sei que a infraestrutura tem grande importância e as obras e serviços afetam diretamente a vida das pessoas. Faremos de tudo para seguir no mesmo ritmo”, afirmou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí