Repartições municipais fecham no Carnaval e retomam atendimento na quarta-feira

As repartições públicas municipais não terão atendimento na próxima segunda-feira (16) e terça-feira (17) devido ao recesso de Carnaval. O expediente será retomado na quarta-feira (18). Os serviços essenciais, como a UPA e o Cemitério, continuarão funcionando normalmente.
EDUCAÇÃO - As escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estarão fechados na segunda (16) e na terça-feira (17). As aulas retornam na quarta-feira (18), às 7h30.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR - A unidade estará fechada na segunda (16) e na terça-feira (17), retomando o atendimento na quarta-feira (18), às 8h.
COLETA DE LIXO - A coleta orgânica seguirá normal. A coleta seletiva começará às 7h (o horário normal é às 8h) e no período da tarde o caminhão partirá recolhendo a partir das 14h (o horário normal é às 15h30).
RESTAURANTE POPULAR - O Restaurante Popular Comida Boa não funcionará na segunda (16) nem na terça-feira (17), retomando o atendimento normal na quarta-feira (18).
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí