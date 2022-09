Representantes do município participam de inauguração da expansão da Balfar Solar

Representantes do município estiveram nesta quarta-feira (14/9) na empresa Balfar Solar, com sede no Distrito Industrial de Paranavaí, para verificar a expansão da empresa.

Com investimentos de mais de R$ 50 milhões, a empresa ampliou sua linha de montagem de maneira expressiva. Antes, o tempo de montagem de uma placa solar era de 1 minuto. Após a expansão, com o mesmo tempo são montadas três placas.

“Ficamos extremamente felizes com uma empresa desse porte ter sede em Paranavaí. E não só isso, mas continuar acreditando neste mercado, expandindo seu negócio e gerando mais empregos. Anos atrás, o município trabalhou para que a empresa conseguisse se instalar em Paranavaí e vemos hoje o grande resultado alcançado”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

