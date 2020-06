Restaurante e praça de alimentação são multados em R$ 5 mil por irregularidades contra o Covid

Um restaurante e uma praça de alimentação de Paranavaí, ambos funcionando dentro de shoppings da cidade, foram multados em R$ 5 mil cada por não estarem cumprindo as normas determinadas pela Vigilância em Saúde para a reabertura dos estabelecimentos durante o período de pandemia do Covid-19. Os locais foram fiscalizados na tarde desta sexta-feira (19/6) quando a equipe da Vigilância foi apurar denúncias registradas via Ouvidoria Municipal.

“A praça de alimentação de um dos shoppings estava com a área comum em total desacordo com as normas. Além disso, o elevador de acesso à praça de alimentação também estava sendo utilizado de maneira inadequada. No restaurante instalado em outro shopping, as mesas estava dispostas de maneira incorreta (sem respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros), o buffet livre não tinha um funcionário para servir os pratos dos clientes, os copos, talheres e canudos estavam dispostos incorretamente e não havia álcool gel nas mesas”, explica a diretora da Vigilância em Saúde de Paranavaí, Keila Stelato.

A aplicação das multas no valor de R$ 5 mil está prevista na Lei Municipal nº 4.816/2020, que determinou o fechamento do comércio local e autorizou o Chefe do Poder Executivo a editar Decretos e normas infralegais para garantir a adoção, no âmbito do município de Paranavaí, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção do contágio do novo Coronavírus (SARS-Cov-2), causador da Covid-19.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí