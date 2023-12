Restaurante Popular Comida Boa de Paranavaí começa a servir refeições na sexta-feira

500 por dia, 10.500 por mês e 126 mil por ano. Esse é o número de refeições que o Restaurante Popular Comida Boa vai servir a partir desta sexta-feira, dia 15 de dezembro, em Paranavaí. Cada refeição terá o custo de R$ 3,00 para a população, que pode ser pago via PIX, cartão (débito ou crédito) ou dinheiro. As refeições serão servidas de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, para consumo no local.



Restaurante Popular Comida Boa de Paranavaí





“O objetivo do Restaurante Popular é a oferta de refeições saudáveis a preços acessíveis para a população em geral, especialmente àquelas pessoas em vulnerabilidade social. O valor final da refeição é de R$ 12,65 – a população paga R$ 3,00 e o município entra com os outros R$ 9,65 de subsídio. É um investimento de pouco mais de R$ 100 mil ao mês e R$ 1,2 milhão ao ano por parte do município, porque entendemos que a segurança alimentar da população é nossa prioridade”, explica a secretária de Assistência Social, Maria Dêis Klososki.

O cardápio oferecido no Restaurante Popular será comida fresca, preparada diariamente e balanceada nutricionalmente, com uma opção de carboidrato (arroz), duas proteínas (sendo feijão e uma carne), uma guarnição (refogado, macarrão, polenta, batata ou mandioca), salada, sobremesa, suco e água.

O Restaurante Popular Comida Boa é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Paranavaí e a empresa Nutri & Saúde, contratada via licitação para gerir o serviço. O restaurante fica na Rua Sebastião Felipe Moreira, s/nº - Vila Operária, ao lado do Centro da Juventude.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí