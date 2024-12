Restaurante Popular completa um ano de funcionamento e bate recorde de refeições servidas em um dia

Esta semana o Restaurante Popular completou um ano de funcionamento e, para comemorar, nesta sexta-feira (20/12) foi servido um almoço especial para a população e lideranças do município. Além disso, hoje o Restaurante bateu o recorde do número de refeições servidas em um só dia. Foram 628 pessoas almoçando no espaço.

“O Restaurante Popular serve, em média, 10.500 refeições por mês. Já foram mais de 120 mil refeições servidas neste primeiro ano de funcionamento. O cardápio oferecido é de comida fresca, preparada diariamente e balanceada nutricionalmente. Temos uma excelente aceitação do público e vemos famílias inteiras usufruindo de uma boa alimentação aqui. É uma alegria muito grande podermos contribuir com a segurança alimentar da população”, destacou a secretária de Assistência Social do município, Maria Dêis Klososki.

No Restaurante Popular, cada refeição tem o custo de R$ 3,00 para a população, que pode ser pago via PIX, cartão (débito ou crédito) ou dinheiro. As refeições são servidas de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 14h, para consumo no local.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí