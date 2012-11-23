Reuniões do Conselho de Segurança Alimentar acontecem mensalmente e são abertas à população

Nesta terça-feira (31), dia em que se comemora o Dia Nacional da Saúde e Nutrição, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea) convida a comunidade de Paranavaí a participar das discussões sobre o tema e a acompanhar as políticas públicas da área. As reuniões são abertas e acontecem sempre na 3ª terça-feira de cada mês.

Os encontros acontecem às 14h, na sede dos Conselhos Municipais, na Rua Rio Grande do Norte, 1444.

O Comsea atua em parceria com a Secretaria na construção de ações voltadas ao acesso à alimentação adequada.

“Garantir alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e de forma regular é parte do trabalho desenvolvido, que também envolve o incentivo a hábitos saudáveis e o diálogo com a comunidade”, explicou a secretária Letícia Leziane.

De acordo com a Secretaria, o Comsea é um espaço de diálogo e construção coletiva. É ali que a comunidade pode participar, apresentar demandas e contribuir com propostas relacionadas à segurança alimentar no município.

“Participar das reuniões é uma forma de acompanhar essas ações e contribuir para decisões que impactam o dia a dia da população”, declarou Amanda Garbo, presidente do Conselho.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí