Rompimento de adutora afeta o abastecimento em bairros de Paranavaí

A Sanepar informa que rompeu uma das adutoras que transportam a água para abastecer os moradores de Paranavaí, nesta segunda-feira (04/11). O rompimento da tubulação afeta o abastecimento em partes do Centro, nos bairros Jardim Jock, Jardim São João, Jardim Maringá, Jardim Jaraguá, Jardim Araripe, Jardim Campo Grande, Jardim Felício, Jardim Vera Cruz, Jardim Santa Cecilia, Residencial Miotto, Jardim Amélia Jardim Jacovozzi, Condomínio Miotto Reis, Jardim Bemville e Jardim Central. As equipes trabalham no conserto da tubulação, devendo concluir até as 15h30. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade gradativamente a partir das 16 horas.

Em situações como esta, é imprescindível a colaboração de todos. A água deve ser utilizada prioritariamente para alimentação e higiene pessoal.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Fonte: Sanepar