Rompimento de adutora pode afetar o abastecimento em bairros de Paranavaí

A Sanepar informa que uma adutora de distribuição de água em Paranavaí rompeu no fim de tarde desta terça-feira (30/5). Por causa disto pode ocorrer oscilação na pressão ou falta de água em parte do Centro, jardins Canadá, Higienópolis, Novo Canadá, Chácara 59, parte do Jardim Simone, Colégio Unidade Polo e na região do Ginásio Noroestão e Supermercado Mufatto.

A previsão é que o conserto da tubulação termine por volta das 2h de quarta-feira (31/5) e a normalização do abastecimento volte à normalidade gradativamente até o início da manhã.

Em situações como esta, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

Fonte: Agência Estadual de Notícias