Ronda Ostensiva Municipal vai auxiliar GM em ocorrências

O município de Paranavaí vai publicar o Decreto 22.632/2021 que cria o grupamento de Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), um grupo de atendimento de ocorrências especializado para dar suporte à Guarda Municipal (GM). A criação do ROMU foi oficializada em um encontro no gabinete do prefeito KIQ na manhã desta segunda-feira (26/7).

“Obviamente eu tenho muito carinho pela área da segurança pública, mas isso também me dá uma responsabilidade maior. Desde quando assumi a prefeitura me ideia foi fortalecer a Guarda Municipal e hoje conseguimos disponibilizar o melhor para eles. O trabalho da GM tem sido ótimo e tenho certeza que o ROMU vem para agregar ainda mais e fará a diferença em Paranavaí”, exaltou o prefeito KIQ.

Segundo o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Jeferson Cattelan, o grupo de guardas do ROMU passaram por treinamentos antes de serem testados nas ruas. “Montamos uma equipe que foi para uma cidade no interior de São Paulo para fazer um treinamento específico. Depois disso, eles começaram a participar do atendimento de ocorrências e operações e posso dizer que eles estão preparados, pois os primeiros testes deram bons resultados”, afirmou.

O presidente da Câmara de Paranavaí, Dr. Leônidas Fávero, ressaltou que o melhor investimentos que pode ser feito é nas pessoas. “Eu parabenizei o município por esta iniciativa porque é muito importante investirmos em pessoas. De nada adianta ter o equipamento se não há ninguém capaz de operá-lo com habilidade e segurança. Melhorando o atendimento da Guarda Municipal, consequentemente estamos melhorando a vida das pessoas e todos saem ganhando”.

O vice-prefeito Pedro Baraldi enalteceu o trabalho realizado pela Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito em Paranavaí. “Nós sabemos que é uma secretaria extremamente requisitada, mas podemos dizer que o Cattelan e sua equipe tem dado conta do recado. Essa é uma secretaria muito presente e importante na vida da população. Com esse trabalho, temos tranquilidade de que Paranavaí continuará se desenvolvendo a cada dia”.

O vereador Luis Paulo Hurtado também reforçou a importância do trabalho da Guarda Municipal. “Temos visto diariamente como os guardas atuam com responsabilidade. Quando eles receberam o porte de arma muitos reclamaram e disseram que teríamos problemas pois os guardas seriam despreparados, mas sempre disse que se eles estavam recebendo o porte, é porque possuem condições. E isso se comprova com os atendimentos nas ocorrências e nenhum problema relatado. Nossos guardas prestam um serviço de qualidade e sabem o que estão fazendo”, disse.

ROMU – A Ronda Ostensiva Municipal será responsável pelas atividades de prevenção e ações imediatas em geral, competindo-lhe: coordenar e planejar as atividades de proteção no âmbito municipal; empregar os recursos humanos e materiais disponíveis para atendimento da população nas praças e prédios públicos; manter atualização das técnicas e de condicionamento físicos de seus integrantes; e ser empregado em operações e eventos especiais.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí