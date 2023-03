Rosa de Saron e Banda Malta fazem show histórico em Paranavaí

A 1ª edição do Festival Suruquá, realizada no último sábado (18/3) em Paranavaí, foi um grande sucesso. Aproximadamente 9 mil pessoas passaram pelas escadarias em frente ao Estádio Municipal Waldemiro Wagner para vibrar e cantar junto com duas super bandas do pop rock nacional: Rosa de Saron e Banda Malta. “Foi um evento histórico, pra ficar gravado na memória de quem participou daquela noite especial”, avaliou o secretário de Comunicação da Prefeitura, Américo de Castro.

Para comprovar o sucesso da 1ª edição do Festival Suruquá, as equipes da Fundação Cultural aplicaram um breve questionário com parte do público presente, e o resultado superou as expectativas da organização. Além de 80,90% do público ser de moradores de Paranavaí, o Festival também recebeu moradores de Nova Esperança, Maringá, São Tomé, Loanda, Tamboara, Alto Paraná, Faxinal, Nova Londrina, Terra Rica, São Carlos do Ivaí, Arapongas, Terra Roxa, Cianorte, Diamante do Norte, Marilena, Paraíso do Norte, Santa Isabel do Ivaí, e até de São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Salvador e Argentina.

Além disso, 97,2% dos entrevistados consideraram as atrações do Festival ótimas ou boas e 98,4% consideraram a organização ótima ou boa. Entre as sugestões ou observações finais, a população apontou para a continuidade de eventos culturais na cidade e para que a escolha de ritmos e bandas seja mais eclética para atender tipos diferentes de público.

Segundo o presidente da Fundação Cultural de Paranavaí, “a ideia do Festival Suruquá é diferente de outras ações que já são desenvolvidas durante o ano na cidade. Já temos festivais consolidados para revelar talentos locais e regionais. O Festival Suruquá faz parte de uma ação integrada de várias secretarias para o desenvolvimento do turismo de eventos em Paranavaí. Queremos trazer grupos e bandas que já têm representatividade no mercado da música para atrair turistas de várias localidades, como aconteceu com o show da banda Angra em dezembro de 2022. Nós vamos tornar o Festival Suruquá em um evento permanente, realizado todos os anos, e cada vez colocando em evidência um ritmo diferente. Nesta primeira edição trouxemos o pop rock; mas nas próximas teremos samba, sertanejo, pagode, uma variedade de ritmos que possam agradar todos os tipos de público”, explicou Rafael Torrente.

A avaliação do retorno econômico também foi bastante positiva. “Fizemos um levantamento rápido com o pessoal dos food trucks, carrinhos de pipoca e outros tipos de alimentação, além da carreta de brinquedos, e todos deram feedbacks positivos, se dizendo satisfeitos com os resultados e elogiando bastante a organização do evento. Foi estimado que todos tiveram lucro, saíram satisfeitos e já estão aguardando os próximos eventos para participar novamente”, enfatizou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Emanuel Rodrigues.

Outros pontos positivos muito bem avaliados pelo público foram a instalação de banheiros químicos adaptados e espaços reservados para portadores de necessidades especiais, além de telões de led posicionados estrategicamente para melhor visualização.

A receita do sucesso? “Trabalho duro e integrado. Tivemos a participação de praticamente todas as secretarias do município, antes, durante ou depois do evento. Cada equipe deu sua contribuição, seja na limpeza, na montagem das estruturas, iluminação, segurança, coordenação do trânsito, enfim. O sucesso desse Festival não é de apenas uma secretaria, mas é de um time – o time da administração municipal”, frisou o secretário de Comunicação, Américo de Castro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí