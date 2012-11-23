Rua Antônio Frederico Ozanan passará a ter sentido único

A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Sestran), por meio da Diretoria de Trânsito, vai alterar o sentido de circulação da Rua Antônio Frederico Ozanan. A mudança passará a valer a partir desta sexta-feira (12). Os veículos passarão a trafegar em mão única no sentido da Rua Luiz Spigolon para a Avenida Martin Luther King.

A medida foi definida após estudos técnicos de viabilidade e análise das condições de circulação no local.

“A mudança foi adotada devido ao grande fluxo de estudantes que utilizam a via diariamente. A Escola Municipal Getúlio Vargas e o Centro Municipal de Educação Infantil Ayrton Senna da Silva (Caic) estão localizados no entorno da via, o que gera intensa movimentação de veículos e pedestres nos horários de entrada e saída. O objetivo é proporcionar mais segurança para alunos, pais, responsáveis e demais usuários da via, além de contribuir para a organização do trânsito”, afirmou o gerente da Sestran, Juarez Santana.

“É importante que os condutores redobrem a atenção durante o período de adaptação à nova configuração da via”, finalizou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí