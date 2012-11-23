Rua Paraíba terá sentido único entre as avenidas Salvador e Distrito Federal

A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Sestran) anunciou que a Rua Paraíba contará com sentido único de circulação no trecho entre a Avenida Salvador e a Avenida Distrito Federal a partir desta terça-feira (16). A mudança dará continuidade ao sentido único já existente a partir daquele ponto até o Cemitério Municipal.

Motoristas que utilizam o trecho devem observar a sinalização implantada no local e as novas regras de circulação.

“A mudança faz parte de um conjunto de adequações que está sendo realizado na região da Avenida Distrito Federal. Pedimos que os condutores redobrem a atenção à sinalização para que a adaptação ocorra de forma tranquila e segura”, afirmou o gerente da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, Juarez Santana.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí