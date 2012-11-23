Rua Trophimo Alves Budal terá sentido único de circulação

A partir do próximo sábado, 25 de julho, a Rua Trophimo Alves Budal trecho entre a Avenida Heitor de Alencar Furtado e a Rua Antônio José da Silva, passará a operar em sentido único. Com a mudança, o tráfego de veículos será feito exclusivamente da Avenida Heitor de Alencar Furtado em direção à Rua Antônio José da Silva.

A alteração faz parte das ações de readequação do sistema viário do município, para melhorar a distribuição do fluxo de veículos, proporcionando mais fluidez ao trânsito, organização da circulação e maior segurança para motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam a via.

De acordo com o Secretário Municipal de Segurança e Trânsito, Ademir Giandotti, com a mudança, também será implantado uma nova sinalização no local, e a orientação é que os condutores redobrem a atenção, respeitando o novo sentido de circulação e a sinalização existente.

“A colaboração dos motoristas é fundamental para que a adaptação ocorra de forma tranquila. Vale lembrar que, a nossa equipe estará no local realizando a orientação dos motoristas durante os primeiros dias da mudança, por isso, é necessário a atenção total no local ”, enfatizou o Secretário.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí