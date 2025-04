Ruas de acesso ao Terminal Urbano serão interditadas para pavimentação asfáltica

A Diretoria de Trânsito (Ditran) informa que as ruas de acesso à Praça Brasil, onde está localizado o Terminal Urbano, serão interditadas nesta sexta-feira (4/4) para obras de pavimentação asfáltica. As ações de recuperação da malha viária no local começaram nesta quinta (3) e estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

De acordo com o secretário Renato Dultra, a pavimentação está sendo feita com Concreto Betuminoso Usinado (CBUQ) a quente. “É um pavimento bastante resistente e com alta durabilidade. Sabemos que a interdição de ruas causa transtornos aos motoristas, mas trata-se de um serviço necessário que beneficiará a todos”, afirmou.

As ruas que estarão interditadas são:

Avenida Distrito Federal x Rua Antônio Felipe

Rua Mato Grosso x Rua Paraíba

Avenida Salvador x Rua Paraíba

Avenida Belo Horizonte x Rua Souza Naves

Rua Bahia x Rua Souza Naves

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí