Sábado tem Feira de Serviços Gratuitos no Centro de Eventos

Neste sábado, dia 9 de julho, a Prefeitura de Paranavaí vai participar de uma grande Feira de Serviços Gratuitos que será realizada no Centro de Eventos, das 8h às 13h. Equipes de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde e também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo estarão no local com oferta de serviços para a população. A Feira será realizada através de uma PPP (Parceria Público Privada) com uma empresa do segmento de saúde, com participação voluntária de alunos das faculdades de Paranavaí.

Quem for até o Centro de Eventos terá à disposição serviços gratuitos como: teste de glicemia, aferição de pressão, corte de cabelo, limpeza de pele, design de sobrancelhas, pedicure e manicure, orientação nutricional, orientação jurídica e doação de agasalhos disponíveis no Varal Solidário do Provopar.

Além disso, a equipe do SINAS (Sistema Integrado de Atendimento em Saúde) estará realizando testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B. Para realizar os testes, o paciente deve apresentar documento oficial com foto.

As mulheres também terão a oportunidade de fazer exames preventivos (Papanicolau) em um espaço reservado preparado especialmente para este fim. O atendimento será por livre demanda. Mas é importante lembrar de levar um documento de identificação com foto.

O setor de Imunização também estará no Centro de Eventos fazendo a aplicação da 1ª e 2ª dose de vacina contra Covid em crianças de 5 a 11 anos. Para receber as doses, a criança deve estar acompanhada de um adulto responsável e é preciso apresentar documento oficial com foto e a Carteira de Vacina.

Outro serviço que estará disponível será a Feira de Artesanato, com exposição e comercialização de trabalhos produzidos por artistas que fazem parte da Casa do Artesão.

