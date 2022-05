Sábado tem mutirão de cadastro no Programa Água Solidária para os moradores dos Três Conjuntos

No próximo sábado, dia 28 de maio, a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) e a Secretaria Municipal de Assistência Social farão um mutirão de cadastramento no Programa Água Solidária para atender os moradores dos Três Conjuntos (Luiz Lorenzetti, Geraldo Felipe e Francisco Luiz de Assis) de Paranavaí. Os atendimentos serão realizados das 10h às 16h na Escola Municipal Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto.

“O objetivo da parceria entre a Sanepar e o município é dar oportunidade aos mais de 4 mil moradores destes conjuntos habitacionais de terem acesso à tarifa com desconto oferecida para famílias de baixa renda”, explica a secretária de Assistência Social, Maria Dêis Klososki.

Para se cadastrar no Programa Água Solidária, o usuário deve levar a fatura da Sanepar, carnê de IPTU ou outro documento emitido pela Prefeitura, RG ou Certidão de Nascimento dos menores de 18 anos, CPF e documentos que comprovem a renda, como Carteira de Trabalho e último contracheque, último extrato do INSS ou extrato de benefício social (Federal, Estadual ou Municipal).

As famílias devem morar em imóvel com até 70 m² e ter renda familiar de até 2 salários mínimos para famílias com até 4 moradores ou meio salário mínimo por pessoa. O consumo deve ser inferior a 10 metros cúbicos por mês ou até 2,5 m³/mês por pessoa.

Serviço

Data: 28 de maio (sábado)

Horário: 10h às 16h

Local: Escola Municipal Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto (Rua Mário Miola 900, Conjunto Residencial Luiz Lorenzetti)

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí