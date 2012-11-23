Saiba o que fazer em casos envolvendo animais em Paranavaí

A Prefeitura de Paranavaí, por meio de suas secretarias e órgãos parceiros, reforça as orientações à população sobre como agir em diferentes situações envolvendo animais no município. As medidas variam conforme o tipo de ocorrência e o horário em que ela é registrada.

“Quando cada cidadão cumpre seu papel e aciona o órgão responsável, conseguimos agir de forma mais eficiente, garantindo o bem-estar animal e a tranquilidade da população”, destacou o prefeito Mauricio Gehlen.

Confira como proceder em cada situação:

Maus-tratos, animais mortos em via pública e animais feridos ou agressivos sem tutor

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, as denúncias e solicitações devem ser feitas à Ouvidoria Municipal, pelo telefone 0800 0910 012 ou pelo WhatsApp (44) 9 9114-1389.

Fora desse horário, incluindo sábados, domingos e feriados, o atendimento é realizado pela Guarda Municipal, por meio da Patrulha Ambiental, pelos números 153 ou 0800 0910 105.

Animais soltos agressivos e animais silvestres

De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, os casos devem ser comunicados ao Instituto Água e Terra (IAT), pelos telefones (41) 9 9554-0463 (WhatsApp) ou (44) 3423-1065.

Fora desse horário, incluindo sábados, domingos e feriados, o atendimento é realizado pela Guarda Municipal, por meio da Patrulha Ambiental, pelos números 153 ou 0800 0910 105.

Animais soltos de grande porte

As ocorrências devem ser informadas à Diretoria de Trânsito (Ditran), que realiza atendimento 24 horas por dia, pelo telefone (44) 3902-1131.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí