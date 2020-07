Sala do Empreendedor conquista Selo Ouro de Referência em Atendimento 2019

A Sala do Empreendedor de Paranavaí está comemorando mais uma grande conquista: o Selo Ouro de Referência em Atendimento 2019. Este é o terceiro ano consecutivo que o município participa da avaliação para a obtenção do Selo concedido pelo Sebrae/PR.

“Na referência de 2017 conquistamos o Selo Bronze e na de 2018 fomos premiados pela primeira vez com o Selo Ouro. Mais uma vez temos o privilégio de receber este reconhecimento do nosso trabalho. Nosso objetivo maior é o de atender com excelência, e temos conseguido manter um alto nível de referência”, enfatiza a Agenda de Desenvolvimento, Andréa Alves Vieira.

O objetivo do Selo de Referência é reconhecer a rede de parceiros pelo desempenho no atendimento aos empreendedores e empresários, na promoção da sustentabilidade e competitividade dos pequenos negócios. Todas as Salas do Empreendedor do Paraná passaram por uma avaliação minuciosa com consultores do Sebrae e até “clientes oculto”, e receberam uma pontuação baseada em três pilares: Atendimento, Soluções para atender clientes e Gestão da Sala.

Em 2019, a Sala do Empreendedor de Paranavaí contabilizou 8.600 atendimentos. Do total de 100 pontos possíveis na avaliação para a obtenção do Selo de Referência em Atendimento, Paranavaí foi avaliada com 97 pontos.

Pela primeira vez, o evento de premiação realizado pelo Sebrae foi 100% digital. Os Agentes de Desenvolvimento participaram de palestras dos dias 22 a 26 de junho e, no último dia, foram revelados os premiados.

“Mesmo sendo um evento digital, a emoção foi grande. Os organizadores nos enviaram um troféu com um segredo para a abertura da embalagem, e este segredo só foi revelado na hora da premiação. Esta é uma certificação muito relevante para nós, porque significa que a nossa Sala do Empreendedor é reconhecida pelos empresários como local de apoio, com capacidade de atendimento para resolver problemas, possibilitando o crescimento e a competitividade dos seus negócios. Isso fortalece a nossa marca como instituição empreendedora que atua no desenvolvimento dos pequenos negócios no município”, avalia Andréa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí