Sala do Empreendedor de Paranavaí é destaque estadual em concessão de créditos

Paranavaí conquistou o 3º lugar no ranking estadual de concessão de créditos para municípios com até 100 mil habitantes. Por meio da Sala do Empreendedor, mais de R$ 2 milhões foram liberados nos últimos três anos, beneficiando cerca de 400 microempreendedores. O resultado foi divulgado na última quinta-feira (23/1).

Os recursos fazem parte do programa estadual Fomento Paraná. A agente de crédito Maiara Souza destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento econômico local. “Com essa parceria, conseguimos fomentar a economia de Paranavaí. As taxas de juros atrativas permitem que os empresários expandam seus negócios, gerando emprego e renda. É um grande avanço econômico para o município”, afirmou.

Crédito para pessoa física e jurídica - Além dos microempreendedores, trabalhadores informais também podem acessar o crédito, mesmo sem possuir CNPJ. “Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem solicitar os recursos. No entanto, é feita uma análise prévia, que inclui a verificação de restrições no nome, o tempo de atuação na atividade e possíveis históricos de inadimplência”, explicou Maiara.

"Empresas de grande porte também podem procurar a Sala do Empreendedor e solicitar uma análise para a liberação de créditos", finalizou.

A Sala do Empreendedor de Paranavaí atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. O espaço está localizado na Rua Paraíba, ao lado da Prefeitura Municipal.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí