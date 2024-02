Sala do Empreendedor de Paranavaí recebe Selo Ouro de Referência em Atendimento 2023

A Sala do Empreendedor de Paranavaí está comemorando mais uma grande conquista: o Selo Ouro de Referência em Atendimento 2023. Trata-se de um reconhecimento à qualidade e ao desempenho no atendimento aos empreendedores concedido pelo Sebrae-PR.

O objetivo do Selo de Referência é reconhecer a rede de parceiros pelo desempenho no atendimento aos empreendedores e empresários, na promoção da sustentabilidade e competitividade dos pequenos negócios.

Todas as Salas do Empreendedor do Paraná passaram por uma avaliação minuciosa com consultores do Sebrae e até "clientes oculto", e receberam uma pontuação baseada em três pilares: Atendimento, Soluções para atender clientes e Gestão da Sala. A premiação aconteceu no último dia 22 de fevereiro, em Curitiba.

“Este é o resultado do trabalho de um ano inteiro de dedicação da nossa equipe e já estamos focados em realizar um trabalho ainda melhor em 2024 para os empresários de Paranavaí”, destaca a agente de desenvolvimento da Sala do Empreendedor de Paranavaí, Andréa Alves Vieira.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí