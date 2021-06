Sala do Empreendedor tem programação de oficina e consultorias para MEIs nos próximos dias

A Sala do Empreendedor de Paranavaí está com uma agenda de atividades voltadas à capacitação de Microempreendedores Individuais (MEIs) neste mês de junho. A programação conta com uma oficina sobre o uso do Whatsapp Business, além de consultorias individuais sobre Marketing Digital.

Na próxima quarta-feira, dia 23 de junho, acontece a oficina “Vida de MEI: Como usar o Whatsapp Business”. A participação é gratuita e a oficina será 100% online via grupo de Whatsapp, das 18h30 às 21h30. Para se inscrever, basta preencher o Formulário on-line disponível no link http://bit.ly/Forms_inscricao_PVAI_WB. O link para acessar o grupo estará no fim do formulário.

E do dia 28 de junho até o dia 2 de julho, a Sala do Empreendedor realizará consultorias individuais em Marketing Digital para MEIs. Através das consultorias, os Microempreendedores Individuais receberão orientações para construir e monitorar uma estratégia de marketing digital para alavancar seus negócios. As vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas através do e-mail saladoempreendedorpvai@gmail.com, ou pelos telefones (44) 3423-4516 ou 98406-2122. Também é possível se inscrever pessoalmente na Sala do Empreendedor que fica na Rua Paraíba, nº 1.710, Edifício HR (antigo Sinserpar), ao lado do Paço Municipal.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí