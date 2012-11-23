Sala lúdica é inaugurada na UBS Ivo Pierin

Foi inaugurada nesta quarta-feira (15) a sala lúdica da Unidade Básica de Saúde (UBS) Ivo Pierin, localizada no Conjunto Habitacional Francisco Luiz de Assis. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o espaço foi criado para acolher crianças e idosos, oferecendo um ambiente mais confortável enquanto aguardam pelo atendimento.

Além da sala, a UBS recebeu uma série de melhorias. Foram realizadas pinturas interna e externa, manutenção das calhas com adequação para maior vazão de água da chuva, serviços de limpeza e manutenção, instalação de aparelhos de ar-condicionado, jardinagem na área externa, além da aquisição de máquina de lavar roupas e bebedouro de água.

As melhorias foram viabilizadas por meio de uma parceria entre o Rotary Clube de Paranavaí Fazenda Brasileira e a família do industrial e pioneiro Ivo Pierin. A UBS leva o nome dele, em reconhecimento à contribuição ao município, especialmente na área da saúde, quando ajudou na construção do Hospital Santa Casa.

“Meu pai, nos anos de 1954, liderou junto com a comunidade de Tamboara a construção de um hospital, uma entidade beneficente construída com o trabalho da própria comunidade. Ele foi presidente e mantenedor por muitos anos e depois presidente de honra. Além disso, também ajudou na construção do Hospital Santa Casa de Paranavaí. Quando surgiu a proposta de dar o nome dele a essa UBS, para nós foi motivo de honra e orgulho, porque tem tudo a ver com a trajetória dele e com a preocupação que sempre teve com a comunidade. Também surgiu a oportunidade de contribuir com a reforma da unidade e, junto com o Rotary, entregar um ambiente melhor para quem utiliza o serviço. Só temos a agradecer por essa homenagem”, explicou o o filho do homenageado Ivo Pierin Junior, que também é industrial.

Representando o prefeito Mauricio Gehlen, que não pôde comparecer, o chefe de gabinete Adilson Francisco transmitiu a mensagem do Executivo municipal. “O prefeito pediu para transmitir o agradecimento ao Rotary e a todos os envolvidos por essa iniciativa. Essa sala lúdica é muito importante para as crianças, traz mais acolhimento durante o atendimento. Em nome do poder público, fica o nosso agradecimento e a expectativa de continuar contando com essa parceria”, disse.

A secretária municipal de Saúde, Andreia Vilar, comentou sobre a importância da parceria com instituições e empresas. “Um processo licitatório pode levar pelo menos um ano, então esse tipo de parceria traz conforto para nós e, principalmente, para a população. O que foi feito aqui ajuda no atendimento, traz mais humanização e melhora o ambiente para crianças e idosos. A gente fica muito feliz com esse trabalho e reforça que a Secretaria de Saúde está de portas abertas. É uma troca importante, porque ações como essa fazem diferença no dia a dia de quem precisa do serviço”, explicou a secretária municipal de Saúde, Andreia Vilar.

O presidente do Rotary Clube de Paranavaí Fazenda Brasileira, Marcio Fernandes Longo, falou sobre a entrega. “É com grande alegria que realizamos a entrega desta Sala Lúdica, um espaço pensado para acolher crianças, reduzir medos e tornar o atendimento mais humano. Este projeto representa o propósito do Rotary, de transformar sonhos em realidade e gerar impacto na vida das pessoas. Agradeço à família Pierin, ao prefeito Mauricio Gehlen e a todos os envolvidos. Que este espaço cumpra seu papel de acolher e cuidar”, comentou.

Durante a solenidade, o advogado Luciano Xavier também comentou sobre a homenagem. “Foi um dos homens mais ilustres, digno, honrado e com forte atuação comunitária em Paranavaí”, afirmou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí