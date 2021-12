Sancionada lei que autoriza doação de terreno para OAB no Centro Cívico

O município de Paranavaí oficializou nesta segunda-feira (20/12) a doação de um terreno no novo Centro Cívico à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Em uma reunião realizada no gabinete municipal, o prefeito em exercício, Pedro Baraldi, sancionou a lei que autoriza a doação do terreno no Jardim Oásis.

“Temos trabalhado em parceria com a Câmara para poder atender as demandas necessárias. Paranavaí vive um bom ciclo de desenvolvimento e queremos melhorar ainda mais o acesso à população aos serviços públicos. Com a estruturação do Centro Cívico, nossa cidade será uma grande referência”, disse Baraldi.

Com as construções de novas sedes do Fórum e Ministério Público no Centro Cívico, a OAB também manifestou interesse de ter uma sede no Jardim Oásis. A partir da lei sanciona, a instituição tem 18 meses para dar início as obras e quatro anos para concluírem.

“Hoje é um dia memorável. Sempre sonhei com uma sede da OAB no Centro Cívico e hoje isso começa a se tornar realidade. Tudo isso é fruto de um trabalho conjunto entre Executivo, Legislativo e Judiciário, que juntos caminham a passos largos. Queremos tornar a justiça mais acessível à população”, disse a presidente da OAB de Paranavaí, Célia Zanatta.

Além da doação de um terreno para a OAB, o município também doou um terreno para construção de uma nova sede administrativa do Instituto de Criminalística da Polícia Científica de Paranavaí.

Estiveram no gabinete para cerimônia, além das autoridades já citadas, o vereador Luis Paulo Hurtado, a vereadora Fernanda Zanatta, secretários municipais e advogados da OAB de Paranavaí.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí