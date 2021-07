Sanepar intensifica pesquisa de vazamentos em 30 sistemas da região de Paranavaí

A Sanepar está intensificando as vistorias na rede de distribuição da região de Paranavaí a fim de identificar possíveis vazamentos de água. Nesse trabalho, os técnicos utilizam equipamentos de geofone, que fazem a escuta subterrânea da tubulação em busca de rompimentos que ficam invisíveis. Por mês, essa escuta é feita em mais de 2 mil quilômetros de rede, com vistorias diárias em 800 ligações de água nas cidades da região.

Ao localizar o ponto exato de um rompimento de rede, as equipes de vistoria informam ao cliente que será necessário retirar a calçada ou abrir uma vala em frente ao imóvel para que seja contido o vazamento. O conserto é realizado o mais rápido possível pelas equipes de manutenção da empresa.

O gerente regional da Sanepar Heterley Ubaldo de Sousa explica que o trabalho é feito com as equipes próprias da Sanepar e tem por objetivo reduzir o desperdício de água ocasionado pelos vazamentos. “Isso é o que chamamos de investigação de vazamentos ocultos, quando a água não aparece sobre as calçadas e nas ruas. O uso do geofone torna mais eficiente essa busca”, afirma.

Nos vazamentos, a água emite um som característico que pode ser identificado pelo geofone. Este aparelho é semelhante ao estetoscópio utilizado pelos médicos. Enquanto um técnico caminha pela rua com o geofone, “ouvindo” a rede de água, os outros membros da equipe utilizam equipamento mais simples (stick), para ouvir todos os cavaletes das residências, sem a necessidade de entrar no imóvel.

Os técnicos percorrem as ruas para realizar a escuta subterrânea, conferem os cavaletes, a pressão da rede e fazem sondagens nas calçadas e ruas com pequenas perfurações, a fim de identificar a umidade do solo, quando há suspeita de vazamento. Os locais dos vazamentos são sinalizados com setas como referência para a equipe de consertos.

“Nossas equipes vão informar os moradores para que tenham ciência da necessidade do conserto e que os trabalhos podem trazer um transtorno temporário com a retirada das calçadas e abertura das valas”, explica Heterley.

Por causa do barulho, que interfere na escuta, a pesquisa poderá ser realizada também à noite, quando há menos movimento de pessoas e de veículos. Em caso de dúvidas, ou para certificar-se dos trabalhos, o cliente pode ligar no telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas por dia. A Sanepar informa que os empregados usam uniforme e crachá da empresa e utilizam veículo próprio com a logomarca da companhia.

