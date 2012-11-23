Sanepar vai investir R$ 108 milhões e universalizar o esgoto em Paranavaí

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) vai investir R$ 108 milhões no quinquênio 2026-2030 em Paranavaí. Estes recursos vão garantir a universalização do esgotamento sanitário na cidade, com um salto de 10 pontos percentuais no índice de atendimento com coleta de esgoto (Iarce). O indicador, que hoje já marca 83%, vai para 93% em 2029, atingindo o nível exigido pelo Novo Marco Legal do Saneamento de forma antecipada.

“Temos investido em obras para garantir regularidade e qualidade no abastecimento e fazer crescer o atendimento com esgoto em todo o Paraná”, disse o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley. “Agora, em Paranavaí, com a parceria renovada, vamos inclusive antecipar metas e dar exemplo de como a junção dos esforços com o município é essencial para a universalização do saneamento”, acrescentou.

O prefeito Maurício Gehlen visitou a sede da Sanepar em Paranavaí na última semana para conhecer detalhes dos projetos que irão ampliar a rede de esgoto no município, como os locais onde devem passar tubulações maiores (coletores), e, também, onde serão instaladas estações elevatórias. “Com o acordo que nós fizemos nas negociações, conseguimos antecipar para 2029 tudo aquilo que era apenas para 2033”, comemora Gehlen.

OBRAS - De acordo com o cronograma, já em 2027, a rede coletora estará disponível para moradores do Jardim São Jorge e, até 2029, atenderá os jardins Matarazzo e Coloninha, além dos conjuntos habitacionais Geraldo Felippe, Francisco Luiz de Assis, Luis Lorenzetti e Santa Maria.

Gehlen destacou a proximidade e o diálogo para alinhar os planos de intervenções. “Paranavaí vai crescer a passos largos e a Sanepar, que é parceira, tem que estar ciente desse crescimento. E nós, também, passando a eles tudo aquilo que o município tem planejado para o futuro”.

O gerente-geral da Sanepar na Região Noroeste, Vitor Gorzoni, também participou da reunião, que envolveu técnicos e coordenadores locais, sob o comando do gerente regional de Paranavaí, Heterley Ubaldo. “Com certeza, temos essa boa parceria em todos os municípios da região Noroeste, aqui em Paranavaí não é diferente. Tem que sentar, discutir as prioridades do município, receber algumas críticas, e também elogios, e aí conseguimos assim corrigir o caminho do saneamento”, resume Gorzoni.

A reunião avançou os entendimentos sobre uma possível parceria com o município para antecipar as obras previstas para 2033, a fim de atender a Lagoa dos Búfalos, como é conhecido o Conjunto Flávio Ettore Giovine. O local tem 311 famílias, ainda utilizando a fossa séptica como solução individual para o destino do esgoto.

INVESTIMENTOS – Essas obras fazem parte de um conjunto maior de projetos previstos pela Sanepar para Paranavaí. Até 2048, a cidade receberá R$ 372 milhões em investimentos. Além disso, mesmo sem que estivesse definida a parceria em contrato de programa, a Sanepar não parou de investir na cidade.

Nos últimos cinco anos, a Companhia aplicou mais de R$ 60 milhões em obras. As intervenções incluíram a ampliação dos reservatórios de água tratada, entre eles o Santos Dumont, para garantir que os moradores tenham água em quantidade e qualidade. Os recursos também foram aplicados em melhorias operacionais no sistema de esgotamento sanitário, como novas tecnologias de tratamento nas estações existentes.

PRESENÇAS - Também participaram da reunião na Sanepar os secretários municipais de Obras, Renato Dutra; de Meio Ambiente, Alessandro Cordeiro Garcia; e de Desenvolvimento Urbano, Guilherme Ruiz. Pela Sanepar, os coordenadores de Planejamento, Evando Gomes de Souza, e Industrial, Paulo Henrique Wessler; e de Redes, Eris Luiz dos Santos.

Fonte: Agência Estadual de Notícias