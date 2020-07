Santa Casa recebe doação de uma cabine de desinfecção

A Santa Casa ganhou da Suco Prat's uma cabine de desinfecção que foi instalada ao lado do Departamento de Recursos Humanos, onde passam os colaboradores. Antes de entrar em funcionamento, as equipes de segurança do hospital passaram por treinamento.



Cabine de desinfecção na Santa Casa, doada pela Suco Prat's





Segundo o diretor-geral da instituição, Héracles Alencar Arrais, o equipamento é de grande importância para o ambiente hospitalar que abriga pessoas fragilizadas e, por consequência, com maior facilidade para contrair doenças, especialmente neste momento em que enfrentamos a pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. “A questão da infecção é levada muita a sério na Santa Casa. Temos o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, o SCIH, que está atento a tudo parta evitar problemas nesta área. Esta cabine certamente vai contribuir neste processo”.

Arrais disse que esta doação “é mais uma ajuda, entre tantas outras, que a Prats tem dado ao hospital”. Segundo ele, a família Pratinha, através de suas empresas, tem contribuído muito com a Santa Casa. “É uma grande aliada do hospital. E desde que a pandemia da Covid se instalou na região tem contribuído de várias formas com o hospital. A família é muito generosa e merece o nosso reconhecimento e a mais profunda gratidão”.

A Cabine Life Box 0Z3 foi desenvolvida pela GranSol Group - Energia & Engenharia (parceira na doação), que atua no segmento de automação industrial, manutenção hospitalar e eletricidade em geral com expertise em instalação de sistemas fotovoltaicos. Segundo seu diretor-proprietário Márcio Rogerio Ribeiro do Nascimento, a Cabine nasceu da necessidade de buscar “o bem estar social diante do cenário vivenciado hoje” de pandemia. Ele acrescenta que os engenheiros da empresa trabalham para o desenvolvimento de instrumentos que agreguem soluções para a sociedade. Dentre as ideias e projetos criados, chegamos a esse equipamento trazendo uma grande solução para a sociedade em geral e indústrias”.

O empresário explica: “A cabine é para ajudar na desinfecção de pessoas em locais de alto fluxo utilizando o gás ozônio. O ozônio é injetado na água em um reservatório, à qual é borrifada nas pessoas na forma de um spray”.

Márcio acrescenta que a utilização do ozônio (O3) para desinfecção é conhecida mundialmente. O produto pode ser usado para eliminar bactérias, fungos e vírus em superfícies. Estudos foram realizados para ratificar a eficácia do ozônio contra os vírus. Entre eles, destaca artigos que tratam do vírus da poliomielite (onde o ozônio foi mais de 10x mais eficiente que o cloro), dos vírus entéricos, causadores de complicações intestinais ou dos vírus encapsulados como o H1N1⁵ (do mesmo tipo do coronavírus).

Fonte: Santa Casa de Paranavaí