Sarau Histórias do Pé Vermelho envolveu alunos de 11 escolas municipais em atividades de resgate histórico-cultural

Alunos de 11 escolas municipais participaram, na última semana do mês de agosto, do Sarau Histórias do Pé Vermelho, um evento organizado pela equipe da Educação Futuro Integral do SESC de Paranavaí. O objetivo do Sarau foi o de promover um resgate histórico-cultural da identidade do Estado do Paraná, criando um espaço onde as raízes e memórias sejam valorizadas e postas como fundamentais para construção da identidade cultural e do imaginário paranaense.

As atividades do Sarau Histórias do Pé Vermelho começaram no dia 24 de agosto, quando as orientadoras de letramento do SESC realizaram oficinas para o público geral e para os alunos das escolas municipais Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto e Edith Ebiner Ecker. Os alunos da Escola Deusdete participaram das oficinas “Causo Vira Poesia” e “Produção de HQ Histórias do Pé Vermelho”. Já os alunos da Escola Edith Ebiner participaram a oficina de Contação de História “Causos de Paranavaí”. O objetivo das oficinas foi o de promover a escuta ativa dos alunos, criar situações de leitura e escrita, além de resgatar os causas da região.

No dia 31 de agosto (encerramento das atividades do Sarau) foi realizada a Live “Histórias do Pé Vermelho”. O evento ao vivo contou com a participação de 26 alunos de 11 escolas municipais: Jayme Canet, Elza Caselli, Dácia Figueiredo, Ilda Campano, Santos Dumont, Pedro Real, Noêmia Ribeiro do Amaral, Ayrton Senna da Silva (CAIC), Edith Ebiner, Deusdete Neto e Rotary Arenito. Toda a ambientação do evento (decoração do cenário, barracas para atendimento, etc) foi idealizada e desenvolvida pela equipe do SESC de Paranavaí.

Com a transmissão em tempo real através do Youtube, o Sarau contou com 869 pessoas assistindo simultaneamente, com acessos feitos pelas escolas e Centros de Educação Infantil do município (mesmo os não conveniados com o projeto), que reuniram grupos de funcionários, alunos e familiares para acompanhar as apresentações. Além dos acessos simultâneos, a Live conta até o momento com aproximadamente 700 visualizações.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí