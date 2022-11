Sebrae premia Sala do Empreendedor de Paranavaí por bons resultados na economia

O Sebrae realizou recentemente um encontro estadual dos pequenos negócios locais. O evento teve como objetivo promover a capacitação de agentes de desenvolvimento e atendentes de Salas do Empreendedor, além de celebrar os resultados dos trabalhos realizados em 2022.

Foram reconhecidos com selos de referência bronze, prata e ouro os Comitês Territoriais, as cidades participantes do programa Cidade Empreendedora e as Salas do Empreendedor.

O Território Costa Noroeste, através do seu comitê, recebeu o prêmio prata. Esta premiação demonstra a importância da união dos municípios do território, que mesmo com suas diferenças, independentemente do porte de cada cidade que o integra, tiveram trabalho reconhecido. O comitê é coordenado pela agente de desenvolvimento da Sala do Empreendedor de Paranavaí, Andréa Alves Vieira.

A classificação de Paranavaí com o programa Cidade Empreendedora recebeu selo de prata. Esta premiação é realizada conforme os índices de desenvolvimento do município que contempla critérios como: políticas públicas, acesso a mercados, acesso a crédito, simplificação e desburocratização; liderança e governança; associativismo e inovação.

“A importância deste trabalho nos motiva e nos permite a fazer a diferença no nosso município buscando sempre realizar um trabalho com foco na melhoria de vida das pessoas e no desenvolvimento social e econômico de Paranavaí”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

E a Sala do Empreendedor de Paranavaí foi selo ouro. Trata-se de um reconhecimento à qualidade e ao desempenho no atendimento aos empreendedores. “O trabalho que a Sala do Empreendedor realiza é fundamental para preparar as empresas locais, dando a elas mais potencial e competitividade de mercado. Nossa função, além de atender com excelência, é visualizarmos as melhores soluções de acordo com a realidade de mercado”, afirmou Andréa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí